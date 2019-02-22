Иванович: возможно, Семак завёл нас, когда чуть не подрался с игроком «Фенера»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. «Зенит» победил со счётом 3:1 и вышел в 1/8 финала турнира.

«Серьёзный матч для нас. В первом тайме мы контролировали игру. Пропустили, потому что физически чуть сдали, но за счёт эмоций, за счёт наших болельщиков мы дождались моментов, забили гол и прошли дальше. Во втором тайме можно было доработать ещё, но в первой половине мы хорошо сыграли.

Результатом довольны, потому что прошли дальше. Ждём жеребьевку и продолжения в Лиге Европы. Сосредоточимся на чемпионате. «Челси»? Они ещё не сыграли ответную игру. Посмотрим. По жеребьёвке очень сложно сейчас сказать. Каждый соперник серьёзный.

Не помешает ли Лига Европы подготовке к «Спартаку»? Мы должны быть готовы. Мы знали, что будут тяжёлые игры на третий день и серьёзные соперники. Каждая игра во втором круге, как финал. Мы должны к ним так подходить и готовиться.

Второй тайм показал, что мы можем расти как команда и прибавить. Все довольны результатом и игрой в первом тайме. За счёт эмоций во втором тайме мы добились результата. Мы хорошо начали игру, на эмоциях. Когда забили, чуть остановились, добавив к концу первого тайма.

Не знаю, что пишут журналисты. Не читаю и не обращаю внимания. У каждого своё мнение на этот счёт. Выигрываешь три игры подряд — пишут, что хорошо. Если же проиграешь, хотят найти проблему. Так везде в мире, это нормально.

Даже пропустив в первом тайме, мы контролировали игру. Мы надеялись, ждали шанса и дождались его. Была очень тяжёлая игра, потому что физически мы упали во второй половине. Это понятно, ведь мы после большого перерыва, последний матч играли 8-10 дней назад. Было понятно, что будет так.

Когда Семак чуть не подрался с игроком «Фенербахче», возможно, он завёл команду. Это был позитивный момент. Это показывает, что мы вместе переживаем и стараемся. Мы попробуем взять из команды лучшее. Хорошо, когда тренер переживает, когда видно, что он, стоя на бровке, хочет выйти на поле.

Мы с Ракицким понимаем друг друга, будто уже долго играем вместе. Мы можем ещё улучшать нашу игру, развитие наших атак. Мне нравится. Как команда мы усилились», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.