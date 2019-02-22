Жеребьёвка 1/8 финала ЛЕ с участием «Зенита» и «Краснодара» начнётся в 15:00

Сегодня, 22 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Начало мероприятия назначено на 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию жеребьёвки.



Среди клубов, которым предстоит узнать соперника по следующей стадии турнира, числятся и два представителя Российской Премьер-Лиги – «Зенит» и «Краснодар», в 1/16 финала одолевшие «Фенербахче» и «Байер» соответственно.



Также борьбу в турнире продолжат: «Севилья», «Интер», «Валенсия», «Наполи», «Челси», «Ред Булл Зальцбург», «Арсенал», «Динамо» (Загреб), «Динамо» (Киев), «Айнтрахт», «Вильярреал», «Славия», «Ренн» и «Бенфика».



Матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоятся 7 и 14 марта.

УЕФА разведёт российские клубы с киевским «Динамо» при жеребьёвке Лиги Европы