Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы-2018/2019: Россия против Испании два раза

ОНЛАЙН
15:21. Ваши прогнозы?
15:20. Матчи 1/8 финала запланированы на 7 и 14 марта. Команды, выпавшие в ходе жеребьёвки первыми, первые матчи проведут дома.
«Челси» (Англия) – «Динамо» (Киев, Украина)
«Айнтрахт» (Германия) – «Интер» (Италия)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Бенфика» (Португалия)
«Наполи» (Италия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
«Валенсия» (Испания) – «Краснодар» (Россия)
«Севилья» (Испания) – «Славия» (Чехия)
«Арсенал» (Англия) – «Ренн» (Франция)
«Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания)
15:10. Начинается отдельно с киевского «Динамо», тут минус россияне.
15:07. Андреас Палоп, известный в прошлом вратарь, проведёт жеребьёвку.
15:06. Кого бы вы предпочли в соперники для россиян? На первый взгляд, идеальный вариант это «Славия» и загребское «Динамо».
15:05. «Зенит» и «Краснодар» не могут сыграть с киевским «Динамо». но могут сыграть между собой.
15:00. Идёт вводная часть, скоро начинаем.
14:30. Добрый день! Сегодня, 22 февраля 2019 года, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдёт жеребьёвка пар 1/8 финала Лиги Европы. Начало — в 15:00 мск.
Оба российских клубы преодолели стадию 1/16 финала и сегодня узнают своих соперников.
«Зенит» обыграл «Фенербахче» — 3:1 (первый матч — 0:1).
«Краснодар» сыграл в гостях с «Байером» 1:1 (первый матч — 0:0) и прошёл дальше за счёт гола на чужом поле.
Решением УЕФА российские клубы будут разведены с киевским «Динамо».
Борьбу в турнире также продолжат: «Севилья» (Испания), «Интер» (Италия), «Валенсия» (Испания), «Наполи» (Италия), «Челси» (Англия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Арсенал» (Англия), «Динамо» З (Хорватия), «Динамо» К (Украина), «Айнтрахт» (Германия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Ренн» (Франция), «Бенфика» (Португалия).
Жеребьёвка слепая, сеяных команд нет, клубы из одной ассоциации могут встретиться друг с другом. О возможных ограничениях будет объявлено перед жеребьёвкой.
Матчи 1/8 финала запланированы на 7 и 14 марта. Команды, выпавшие в ходе жеребьёвки первыми, первые матчи проведут дома.
Финал состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.