Ракицкий — о победе «Зенита»: потрясающие эмоции, спасибо болельщикам за приём!

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, дебютировавший за клуб на домашнем стадионе в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (3:1), в своём «инстаграме» поделился эмоциями от выхода команды в следующую стадию турнира.



«Моя дебютная игра на домашней арене «Зенита» – «Газпром Арене». Благодарю болельщиков за сильнейшую поддержку, за приём! Спасибо, команда, что мы единством добыли эту победу! Спасибо, Санкт-Петербург! Потрясающие эмоции! «Зенит» – в 1/8 финала Лиги Европы!» — говорится в сообщении Ракицкого.



Напомним, помимо «Зенита» преодолеть 1/16 финала Лиги Европы удалось и другому представителю Российской Премьер-Лиги – «Краснодару». Своих соперников по 1/8 финала турнира российские клубы узнают по итогам жеребьёвки, которая состоится сегодня, 22 февраля, в Ньоне и начнётся в 15:00 мск.

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