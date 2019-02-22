Хацкевич: тяжёлый матч, на «Динамо» есть давление, физическое и психологическое

Наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал итоги домашнего матча с «Олимпиакосом» и выход в 1/8 Лиги Европы. Встреча прошла в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 1:0 в пользу украинского клуба.

«Очень тяжёлый матч. Тяжёлое поле, но самое главное, что результат в нашу пользу. Фрагментами, при переходе из обороны в атаку, смотрелись здорово. Второй тайм провели не так ярко, но Бойко сыграл надёжно в воротах. Много моментов не реализовали, но забили мяч, который позволил нам пройти дальше.



Вторая официальная игра, есть давление, физическое и психологическое. Во втором тайме у нас в контратаку выбегало больше людей, чем возвращалось.Но физическим состоянием я доволен. Плюс тяжёлое поле. Но ребята знают, что в атаку нужно бежать быстро, а в оборону – в два раза быстрее. Но я доволен тем, как бежали и вперёд, и назад», — цитирует Хацкевича пресс-служба клуба.