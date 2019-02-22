Сарри: не понимаю, почему люди критикуют сезон «Челси», но превозносят «Арсенал»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри выразил недоумение критикой в адрес команды на фоне положительных отзывов о выступлении «Арсенала».



«Я продолжаю слышать, как люди превозносят сезон «Арсенала», но эта команда не дошла до финала Кубка лиги, у них столько же очков, сколько и у нас, и они добрались до 1/8 финала Лиги Европы, как и мы. Не понимаю, почему люди ведут себя так, будто у нас сезон провальный, а у «Арсенала» – впечатляющий.



У нас действительно были взлёты и падения, в том числе серьёзные спады, но, учитывая, что это мой первый сезон в новой лиге и среде, я считаю наше положение приемлемым. Я принял команду, которая совсем недавно заняла пятое место в чемпионате, а не ту, что выиграла лигу», — цитирует Сарри Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia.

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