Прядкин: «Арсенал» проинформирован, что поле в Туле не пригодно для матча с ЦСКА

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о ситуациях с газонами на стадионах РПЛ в преддверии возобновления сезона.

«Недавно была встреча с Костиным, он очень заинтересован в развитии «Динамо». 25-го числа будет первая комиссия, в которую входят люди из лиги, по стадиону. Пока отзывы по газону не очень хорошие. По первому туру однозначно у нас негатив. В «Арсенал» отправлено письмо, что там не пригодно играть с ЦСКА. Будут играть на резервном либо перенесём. Поле в отвратительном состоянии», — сказал Прядкн.

Также Прядкин отметил, что решение об отмене двухраундового противостояния в Кубке России пока не принято.

«Пока не отменили, но ставим вопрос. Зачем принимали? А вы у Хашига спросите, он был инициатором. А потом «Краснодар» попал в Лигу Европы, прошёл в плей-офф, и они стали задыхаться, когда попали в жёсткий график», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.