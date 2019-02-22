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Анчелотти: «Зальцбург» — очень сильная команда, надо провести две мощные игры

Анчелотти: «Зальцбург» — очень сильная команда, надо провести две мощные игры
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением об итогах жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой в соперники его команде достался австрийский «Ред Булл Зальцбург».

«Зальцбург» — очень сильная команда с большим еврокубковым опытом. Совсем недавно она играла в полуфинале Лиги Европы, а в этом сезоне выиграла шесть из шести матчей на групповом этапе. Нам надо будет провести две мощные игры», — приводит слова итальянца официальный «твиттер» «Наполи».

Матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 7 (в Италии) и 14 марта (в Австрии). Финальная игра состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.

Полные результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».

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