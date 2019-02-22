В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) подошла к концу церемония, на которой прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы.
Своих соперников также узнали российские клубы «Зенит» и «Краснодар». На стадии 1/16 финала они одолели «Фенербахче» и «Байер» соответственно.
Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы:
«Челси» (Англия) – «Динамо» (Киев, Украина)
«Айнтрахт» (Германия) – «Интер» (Италия)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Бенфика» (Португалия)
«Наполи» (Италия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
«Валенсия» (Испания) – «Краснодар» (Россия)
«Севилья» (Испания) – «Славия» (Чехия)
«Арсенал» (Англия) – «Ренн» (Франция)
«Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания)
Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта. Финальная игра состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19