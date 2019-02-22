Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2018/19

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) подошла к концу церемония, на которой прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы.



Своих соперников также узнали российские клубы «Зенит» и «Краснодар». На стадии 1/16 финала они одолели «Фенербахче» и «Байер» соответственно.



Итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы:



«Челси» (Англия) – «Динамо» (Киев, Украина)

«Айнтрахт» (Германия) – «Интер» (Италия)

«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Бенфика» (Португалия)

«Наполи» (Италия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

«Валенсия» (Испания) – «Краснодар» (Россия)

«Севилья» (Испания) – «Славия» (Чехия)

«Арсенал» (Англия) – «Ренн» (Франция)

«Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания)



Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 и 14 марта. Финальная игра состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы-2018/2019: Россия против Испании два раза «Зенит» сыграет против «Вильярреала», а «Краснодар» сразится с «Валенсией» Дениса Черышева.