АЕК наказан пропуском сезона в еврокубках

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение отстранить греческий АЕК от участия в следующем сезоне еврокубковых турниров, в которые команда квалифицируется. Такие санкции будут распространяться с испытательным сроком на два сезона, сообщает официальный сайт УЕФА.

Кроме того, УЕФА принял решение, что команда из Греции сыграет два домашних матча в еврокубках при пустых трибунах в случае отбора. Помимо этого АЕК получил штраф в размере € 80 тыс.

Напомним, что в день матча группового этапа Лиги чемпионов АЕК — «Аякс» (0:2), который состоялся 27 ноября в Греции, произошли нападения на голландских болельщиков, в Афинах произошли массовые беспорядки. Столкновения между фанатами продолжились во время игры на стадионе, болельщики кидали друг в друга пиротехнические средства.