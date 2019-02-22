«Фулхэм» может уволить Раньери и пригласить экс-тренера «Бетиса»

Главный тренер лондонского «Фулхэма» Клаудио Раньери может покинуть свой пост спустя всего три месяца после назначения.



Как сообщает AS, руководство «дачников» недовольно тем, что результаты команды не улучшились после прихода итальянского специалиста, и готово произвести очередное изменение в тренерском штабе. По информации издания, главным претендентом на должность наставника «Фулхэма» является испанец Виктор Санчес дель Амо, ранее работавший в «Бетисе» и «Депортиво».



Раньери возглавил «Фулхэм» в ноябре прошлого года, сменив на посту главного тренера Славишу Йокановича. Под руководством итальянца команда провела 14 матчей в английской Премьер-лиге, в которых одержала лишь три победы и потерпела восемь поражений. После 26 туров «дачники» занимают последнее, 20-е, место в турнирной таблице первенства, отставая от спасительной 17-й строчки на 14 очков.

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