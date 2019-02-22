Стали известны даты проведения матчей между «Зенитом» и «Вильярреалом»

Определены даты проведения матчей 1/8 финала Лиги Европы, в которых сыграют российский «Зенит» и испанский «Вильярреал». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба из Санкт-Петербурга.

Первый матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 7 марта. Ответная встреча пройдёт 14 марта в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал».

Ранее «Зенит» и «Вильярреал» уже встречались между собой в еврокубках. Это произошло в сезоне-2007/08 на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА. В первом матче «Зенит» одержал победу на своём поле со счётом 1:0. В ответном матче сильнее были испанцы (2:1), но по сумме двух встреч путёвку в следующий круг завоевал «Зенит». В том сезоне санкт-петербургский клуб стал обладателем Кубка УЕФА.