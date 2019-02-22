«Урал» разгромил китайский клуб в товарищеском матче по счётом 6:2

Екатеринбургский «Урал» в рамках подготовки ко второй части сезона в товарищеском матче разгромил клуб китайской первой лиги «Шицзячжуан Эвер Брайт» со счётом 6:2.

Победу россиянам принесли дубли Отмана Эль-Кабира и Эрика Бикфалви, а также голы Грегор Балажица и Андрея Егорычева.

«Урал» (Россия) — «Шицзячжуан Эвер Брайт» (Китай) — 6:2 (3:1)

Голы: Эль-Кабир (13, 50, оба с пенальти), Балажич (28), Бикфалви (45, 47), Егорычев (65)

«Урал» (стартовый состав): Годзюр, Меркулов, Страндберг, Балажиц, Кулаков, Бавин, Фидлер, Димитров, Эль-Кабир, Егорычев, Бикфалви

После 17 туров «Урал», набрав 22 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ клуб проведёт 2 марта на своём поле с «Зенитом».