Дюгарри: поведение игроков «Атлетико» и Симеоне было позорным

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри подверг критике футболистов «Атлетико» и главного тренера «матрасников» Диего Симеоне за поведение во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0).

«В первом тайме я не увидел на поле ничего, стоящего упоминания, с точки зрения техники или тактики. Зато я видел игроков «Атлетико», которые кричали на арбитра. Это было позорно, ужасно.

Затем я заметил фанатов «Атлетико», желавших смерти Роналду. Когда «Атлетико» забил гол, то Симеоне схватился за гениталии и показал это зрителям. Извините, но это заходит слишком далеко. Это ведь футбол, а не война.

Я считаю, что эта команда выходит за пределы общепринятого поведения. Кажется, что они вынуждены создать врага, монстра», — приводит слова Дюгарри AS со ссылкой на RMC.