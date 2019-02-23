Виллаш-Боаш поздравил Дюкова на русском языке: удачи, президент

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил Александра Дюкова с избранием на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

«Желаю моему дорогому другу Александру Дюкову удачи и успехов в новой должности президента РФС. Желаю успехов в проведении реформ, которые будут способствовать дальнейшему повышению уровня и качества российского футбола. Сегодня сложно найти человека с такой харизмой и видением ситуации. Не сомневаюсь, что вы добьётесь необходимого результата и успеха, как обычно», — написал в «Инстаграме» Виллаш-Боаш, дописав в конце на русском языке «Удачи, президент».

Назначение произошло в результате выборов, которые прошли на внеочередной пресс-конференции РФС 22 февраля в Москве.