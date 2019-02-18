Бенитес: у ЦСКА хорошая команда и хороший тренер

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес после товарищеского матча с московским ЦСКА, который завершился ничьей 1:1, рассказал, какое впечатление оставила игра «армейского» клуба против его команды.

На 16-й минуте счёт открыл нападающий «Ньюкасла» Хосе Саломон Рондон. Ответный гол «армейцы» забили в конце первого тайма — его автором стал форвард Абель Эрнандес.

«У вас хорошая команда. Перед игрой я говорил с вашим главным тренером, это умный специалист. ЦСКА хорошо играл в пас, так что нам пришлось быстро подстраивать под это защиту и вносить коррективы по ходу матча. Вы могли видеть, что во втором тайме у соперника прошло несколько пасов за спину наших защитников. Это было достаточно опасно. Хорошая команда и хороший тренер», — цитирует Бенитеса официальный сайт московского клуба.