Клопп — о штрафах от FA: комментарии обходятся мне слишком дорого

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на штрафы со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA).

Напомним, немецкий специалист был оштрафован на 45 тыс. фунтов стерлингов (€ 51,7 тыс.) за комментарии в адрес арбитров после матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Штраф Клоппу был выписан за то, что комментарии специалиста «поставили под сомнение честность судей».



«Я никак это не буду комментировать, потому что, очевидно, комментарии обходятся мне слишком дорого», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



«Ливерпуль» в 26 матчах набрал 65 очков, подопечные Клоппа занимают второе место в турнирной таблице АПЛ. Лидирует «Манчестер Сити», у которого также 65 очков, но «горожане» провели на один матч больше.