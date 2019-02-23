Раньери: если «Фулхэм» сохранит прописку в АПЛ, это будет чудом

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери признал, что лондонцам спастись от вылета из английской Премьер-лиги по итогам сезона поможет только чудо. Комментируя поражение «Фулхэма» от «Вест Хэм Юнайтед» (1:3) в матче 27-го тура АПЛ, Раньери заявил, что его подопечным мешает отсутствие веры в собственные силы.

«Вера в себя появляется, когда побеждаешь, а мы уже давно не выигрывали. Но наши футболисты хорошо тренируются, и это показывает, что они верят. Если спасёмся, это будет чудом, но мы должны сражаться вместе. Если сражаешься, у тебя есть шанс. Если не будешь биться, шансов нет», — приводит слова Раньери Sky Sports.

«Фулхэм» в восьми последних матчах одержал всего одну победу. Лондонцы, набрав 17 очков в 27 матчах, занимают 19-ю строчку в турнирной таблице. От спасительного 17-го места их отделяет восемь очков.