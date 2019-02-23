Сауль может перейти в «Барселону» за € 108 млн

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Атлетико» Саулю Ньигесу. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источника, каталонский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 108 млн. В «Барселоне» рассматривают кандидатуру Сауля в качестве возможной замены Ивану Ракитичу, который может покинуть клуб.

«Барселона» пыталась купить игрока ещё в 2017 году, но тогда он принял решение продлить контракт с «матрасниками». Также Сауль входит в сферу интересов «Манчестер Сити».

24-летний Сауль является воспитанником «Атлетико». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился одной результативной передачей. Его контракт с мадридским клубом действителен до лета 2026 года.