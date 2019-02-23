ЦСКА — «Уфа»: Акинфеев, Дивеев и Чалов — в стартовом составе «армейцев»

Тренерские штабы московского ЦСКА и «Уфы» определились с составами на товарищеский матч.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Ефремов, Тикнизян, Бийол, Н’Диайе, Нисимура.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Аликин, Пуцко, Неделчару, Живоглядов, Карп, Пауревич, Тилл, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шафинский, Акмурзин, Круговой, Никитин, Табидзе, Сухов, Салатич, Засеев, Безденежных, Алиев, Кротов, Сейдахмет, Вомбергар, Бизяк.

Матч ЦСКА — «Уфа» состоится сегодня, 23 февраля, в Кампоаморе (Испания). Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Уфа» (16) — 14-е.