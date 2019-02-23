Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Алавес» — «Сельта». 23 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дзамбротта: спасать «Ювентус» в Лиге чемпионов должен не Роналду, а вся команда

Дзамбротта: спасать «Ювентус» в Лиге чемпионов должен не Роналду, а вся команда
Футбол / Лига чемпионов

Бывший защитник «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта оценил шансы туринского клуба на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В первой игре 1/8 финала команда Массимилиано Аллегри на выезде уступила мадридскому «Атлетико» со счётом 0:2.

«Первый матч Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл, так как «Атлетико» был готов к этой игре лучше. Он уважал итальянский клуб. «Ювентусу» будет тяжело отыграться, но в футболе всё возможно.

Может ли Криштиану Роналду спасти «Ювентус» в ответной встрече? Это должен делать не Роналду, а вся команда», — сказал Дзамбротта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

«Ювентус» и «Атлетико» проведут ответный матч в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» 12 марта. Начало игры — в 23:00 мск.

Дзамбротта: мы чуть не совершили сенсацию, но проиграли России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент