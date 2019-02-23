Дзамбротта: спасать «Ювентус» в Лиге чемпионов должен не Роналду, а вся команда

Бывший защитник «Ювентуса» Джанлука Дзамбротта оценил шансы туринского клуба на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В первой игре 1/8 финала команда Массимилиано Аллегри на выезде уступила мадридскому «Атлетико» со счётом 0:2.

«Первый матч Лиги чемпионов «Ювентус» проиграл, так как «Атлетико» был готов к этой игре лучше. Он уважал итальянский клуб. «Ювентусу» будет тяжело отыграться, но в футболе всё возможно.

Может ли Криштиану Роналду спасти «Ювентус» в ответной встрече? Это должен делать не Роналду, а вся команда», — сказал Дзамбротта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

«Ювентус» и «Атлетико» проведут ответный матч в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» 12 марта. Начало игры — в 23:00 мск.