Воронин: пусть «Динамо» сначала позовёт на матч открытия стадиона, сам не поеду

Игрок команды звёзд Андрей Воронин прокомментировал поражение в матче Кубка Легенд со сборной России (7:8).

«В коробке всегда тяжело играть, не хватает воздуха. Давно не играл, ноги как барабаны, не знаю, как будет завтра. С Россией тяжело было играть. Видно, что они хорошо готовы, что они не первый год вместе играют. Остальные соперники примерно на одном уровне, ни один матч не закончился с разгромным счётом.

Аршавин? В полном порядке. Кураньи? Я видел, что он в последней игре много назабивал.

У нас нет задачи победить, в первую очередь все хотят получить удовольствие от игры», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Воронин сообщил также, что никто из бывшего клуба «Динамо» не приглашал его на матч открытия стадиона бело-голубых после реконструкции.

«Приглашало ли «Динамо» на матч открытия? Нет, не приглашало. Если пригласят? Пускай сначала пригласят, сам не поеду. На турнире были селекционеры «Динамо»? Если захотят меня вернуть, у них есть мой телефон», — добавил экс-форвард «Динамо».