Пике: жду обычного приёма в Мадриде, мы с «Реалом» вечные соперники

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:2), а также поделился ожиданиями от ответной полуфинальной встречи Кубка страны с мадридским «Реалом».

«Это была очень сложная игра. Когда бы мы ни приезжали на „Рамон Санчес Писхуан“, нам всегда было трудно выиграть. Месси был великолепен, и мы уезжаем домой удовлетворёнными.

Сейчас у нас есть Месси и мы наслаждаемся его игрой. Мы, каталонцы, пессимистичны. Мы часто думаем о том, когда у нас чего-то не будет. Поэтому нам нужно радоваться тому, что Месси с нами.

Я с нетерпением жду обычного приёма в Мадриде, мы с „Реалом“ вечные соперники. Матч в Кубке Испании будет сложным, а затем мы будем думать о Примере. Сейчас мы находимся на ключевом отрезке сезона, нас ждут решающие игры, но мы демонстрируем не лучший футбол. Впрочем, мы продолжаем борьбу во всех турнирах. Мы живы как никогда!» — приводит слова Пике Marca.