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Гол на первой минуте принёс «Атлетику» победу в матче с «Эйбаром»

Гол на первой минуте принёс «Атлетику» победу в матче с «Эйбаром»
Футбол / Испания

В матче 25-го тура испанской Примеры «Атлетик» принимал «Эйбар». Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал хавбек «Атлетика» Рауль Гарсия, отправивший мяч в ворота «Эйбара» на первой минуте после передачи защитника Юри Берчиче.

Видео гола Гарсии можно посмотреть на «Чемпионате».

Беспроигрышная серия команды из Бильбао в чемпионате Испании достигла трёх матчей. Ранее подопечные Гаиски Гаритано одержали одну победу и один раз сыграли вничью. Для «Эйбара» это поражение стало первым в последних шести встречах.

«Атлетик», набрав 33 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице испанского первенства, «Эйбар» (31) — 11-е.

Испания - Примера. 25-й тур
23 февраля 2019, суббота. 22:45 МСК
Атлетик Б
Бильбао
1 : 0
Эйбар
Эйбар
1:0 – Гарсия – 1
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