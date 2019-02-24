Рафинья: не знаю почему, но Ковач на меня не рассчитывает

Защитник «Баварии» Рафинья недоволен игровым временем, которое он получает в мюнхенском клубе.

«В последнее время тренер несправедлив по отношению ко мне. Я не знаю почему. Я выкладываюсь на тренировках, но в такой ситуации сложно самому себя мотивировать. Несмотря на все старания, я перестал играть важную роль в команде. Ковач на меня не рассчитывает.

Не знаю, что думает тренер. Я играл при Хайнкесе, Анчелотти, Гвардиоле. Понятия не имею, в чём причина. Ковач знает, что я покину команду по окончании сезона, возможно, причина в этом», — приводит слова Рафиньи Bild.

Рафинья выступает за «Баварию» с 2011 года. За семь лет в составе мюнхенцев 33-летний бразилец завоевал 15 трофеев, среди которых шесть титулов чемпиона Германии, по три Кубка и Суперкубка страны и один Кубок Лиги чемпионов.