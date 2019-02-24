«Леганес» — «Валенсия»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 24 февраля, на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе состоится матч 25-го тура испанской Примеры «Леганес» — «Валенсия». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрада Фернандесом. В роли ассистентов выступят Хавьер Агилар Родригес и Франсиско Хавьер Мартин Гарсия. Резервный рефери – Хосе Гусман Мансилья.



«Валенсия» набрала 32 очка в 24 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» (29) располагается на 14-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является каталонская «Барселона», набравшая 57 очков в 25 матчах.