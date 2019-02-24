Манолас получил травму в матче с «Фрозиноне», игрок пройдёт медобследование

Защитник «Ромы» Костас Манолас получил травму во время матча 25-го тура итальянской Серии А с «Фрозиноне» (3:2). На 77-й минуте греческого футболиста унесли с поля на носилках, вместо него вышел Федерико Фасио.



Как сообщает Football Italia, защитник получил растяжение лодыжки. Сегодня, 24 февраля, Маноласу предстоит пройти медицинское обследование, которое выявит характер повреждения. Также будут установлены сроки восстановления греческого футболиста.



«Рома», набрав 44 очка, осталась на пятом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. От четвёртого места, которое даёт право принять участие в квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20, римляне отстают на одно очко. «Фрозиноне» (16) по-прежнему остаётся в зоне вылета, занимая 19-е место в таблице.

«Рома» хочет убрать или увеличить сумму отступных за Маноласа