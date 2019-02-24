Сантос: понимал, что переход в ЦСКА стал бы важным шагом в карьере

Полузащитник бразильского клуба «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал о несостоявшемся переходе в московский ЦСКА. Ранее стало известно, что ЦСКА не сумел договориться о сумме трансфера 19-летнего бразильского футболиста.



«Понимал, что переход в ЦСКА стал бы важным шагом в карьере, но я уже говорил, что хочу войти в историю с „Васко да Гамой“. Что касается продления контракта с клубом, оставлю это руководству клуба и агенту. Предпочитаю выходить на поле и заниматься своим делом. Если удастся продлить соглашение, буду рад остаться в команде», — приводит слова Сантоса Vasco Notícias.



Лукас привлёк внимание «армейцев» игрой на молодёжном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior, где отметился 5 голами в 9 матчах. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии на счету хавбека два выхода на замену.

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