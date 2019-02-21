Спортдиректор «Васко да Гама» рассказал, почему клуб не продал Сантоса ЦСКА

Спортивный директор бразильского клуба «Васко да Гама» Александр Фария подтвердил информацию, что полузащитник команды Лукас Сантос не будет продан в московский ЦСКА.

«Мы получили первое предложение о трансфере Лукаса перед молодёжным турниром в Сан-Паулу. Затем во время турнира нам было сделано новое предложение, которые мы тоже отклонили.

В пятницу с нами связался представитель ЦСКА. Мы начали переговоры, но не сумели договориться о сумме, ради которой стоило бы заключить сделку. Поэтому мы решили сохранить игрока», — приводит слова Фарии Supervasco.

Ранее сообщалось, что московский клуб был готов выкупить 90% прав на Сантоса, но руководство «Васко да Гама» хотело продать меньшую часть прав более чем за € 4 млн.