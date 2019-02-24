«Болонья» — «Ювентус»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 24 февраля, на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье состоится матч 25-го тура итальянской Серии А «Болонья» — «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. В роли ассистентов выступят Джорджо Скеноне и Фабрицио Посадо. Резервным рефери на предстоящий матч назначен Эудженио Аббаттиста.



«Ювентус» набрал 66 очков в 24 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья» (18) располагается в зоне вылета, на 18-м месте в таблице итальянской Серии А. В тройке лидеров итальянского чемпионата также находятся «Наполи» (53) и миланский «Интер» (46).