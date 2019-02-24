«Барселона» написала bleat в ответ на meow в «Твиттере»

Сегодня, 24 февраля, в официальном аккаунте «Твиттера» появилась запись со словом «meow» («мяу»). В ответ на этот пост официальная страница «Барселоны» написала «bleat», что переводится как «блеять».

Данная запись является отсылкой к нападающему каталонского клуба Лионелю Месси, которого называют не иначе как G.O.A.T. (Greatest of all time — Величайший за всю историю). Аббревиатура G.O.A.T. буквально переводится как «козёл». Ранее «Барселона» уже писала фамилию аргентинского форварда при помощи эмодзи в «Твиттере».

Накануне Месси оформил хет-трик в матче 25-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:2). «Барселона», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Севилья» (37) занимает пятое место.