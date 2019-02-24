Кабальеро: на счету «Челси» один потрясающий матч с «МС» и ещё один ужасающий

Вратарь «Челси» Вилли Кабальеро в преддверии финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» вспомнил о предыдущих встречах с «горожанами» в нынешнем сезоне.

В игре 16-го тура Премьер-лиги лондонцы на своём поле обыграли «Сити» со счётом 2:0. В Манчестере команды встретились в 26-м туре. Победу тогда одержала команда Хосепа Гвардиолы — 6:0.

«Счёт не значит ничего. Важно только, что мы сделали правильно, а где допустили ошибки. Надеюсь, «Челси» сможет прибавить и улучшить результаты. Не стоит забывать, что в декабре на «Стэмфорд Бридж» мы их обыграли.

У нас на счету один потрясающий матч против них и ещё один ужасающий, но это финал, и нам нужно играть так, как играют в финале, бороться за каждый мяч с первой минуты. Совершенно точно игра будет иной», — приводит слова Кабальеро пресс-служба лондонцев.

Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 24 февраля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.