Симеоне: Мората не унывает, он нужен «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу критики в адрес нападающего Альваро Мораты. Напомним, испанский форвард присоединился к «Атлетико» в зимнее трансферное окно, после чего провёл в составе команды 4 матча, однако не сумел забить.



«Мората не унывает, ведь он только пришёл в команду. У него ещё есть время. Мы нуждаемся в его энергии и силе. Альваро должен продолжать работать, стараться и делать то, что делает. Если он продолжит работать в прежнем русле, результаты придут. Он нам нужен, в этом нет сомнений. Нам нужен сильный Мората», — приводит слова Симоне AFP.



Сегодня, 24 февраля, «Атлетико» проведёт матч 25-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.