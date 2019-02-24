Д. Сапата: я не одержим голами, лучшим бомбардиром Серии А станет Роналду

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата рассказал о своей игре и поделился мнением о гонке бомбардиров в итальянской Серии А.

«Оставался спокойным, когда не забивал. Знал, что голы рано или поздно придут. Теперь много забиваю, но не позволю этому вскружить мне голову. Таков я. Считаю, есть много способов улучшить свою игру.

Кто выиграет гонку бомбардиров? Сложно предсказать будущее, но лично я не одержим голами. Думаю, победит Криштиану Роналду. Кшиштоф Пёнтек сильно поразил меня. Каждый мяч, которого он касается, оказывается в воротах», — сказал Сапата в интервью Tuttosport.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дуван забил 16 мячей в 25 матчах. В гонке бомбардиров турнира он занимает третье место, уступая только Пёнтеку (18) и Роналду (19).