Феррейра: приятно приезжать на Кубок Легенд, рад встречать бывших партнёров

Бывший защитник лондонского «Челси» и национальной команды Португалии Паулу Феррейра поделился впечатлениями от выступления на Кубке Легенд — 2019.



«Я здесь пятый раз, и всегда приятно приезжать на этот турнир. Он очень хорошо организован. Хорошо каждый год видеть одни и те же лица. Сегодня постарался немного побегать. Это тяжело, потому что я много работаю и путешествую. За несколько недель до приезда начал тренироваться и убедился, что у меня есть минимальные кондиции. Это важно.



Я до сих пор поддерживаю связь с большинством партнёров, но у каждого своя жизнь, все заняты. Великолепно приезжать и встречать здесь друзей и партнёров», — передаёт слова Ферейры корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.