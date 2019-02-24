«Валенсия» с Черышевым упустила победу в матче Примеры с «Леганесом»

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал «Валенсию». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 1:1



Автором первого гола стал полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа — он отправил мяч в ворота «Леганеса» на 22-й минуте. Ответный гол был забит в концовке матча — мяч на свой счёт записал нападающий «Леганеса» Мартин Брайтвайт.



Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут.



«Валенсия» набрала 33 очка и поднялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» (30) по-прежнему на 12-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона».