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«Валенсия» с Черышевым упустила победу в матче Примеры с «Леганесом»

«Валенсия» с Черышевым упустила победу в матче Примеры с «Леганесом»
Футбол / Испания

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал «Валенсию». Встреча состоялась на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 1:1

Автором первого гола стал полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа — он отправил мяч в ворота «Леганеса» на 22-й минуте. Ответный гол был забит в концовке матча — мяч на свой счёт записал нападающий «Леганеса» Мартин Брайтвайт.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут.

«Валенсия» набрала 33 очка и поднялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» (30) по-прежнему на 12-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона».

Испания - Примера. 25-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Леганес
Леганес
1 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 – Кондогбиа – 22, 1:1 – Брайтвайт – 89
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