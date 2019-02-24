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«Витесс» Слуцкого разгромил «Эммен» в матче Эредивизии

«Витесс» Слуцкого разгромил «Эммен» в матче Эредивизии
Футбол / Прочие турниры

В матче 23-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, разгромил «Эммен» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Эммене на стадионе «Де Ауде Мердейк». Обслуживал матч арбитр Эдвин ван де Граф.

Счёт был открыт на 13-й минуте, отличился Дауда Мохаммед, которому ассистировал Макс Кларк. Во второй половине преимущество гостей увеличил Мартин Эдегор. В концовке встречи счёт до крупного довёл Наварон Фор.

После матча «Витесс», набрав 36 очков, вернулся на пятую строчку в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Эммен» (24) по-прежнему занимает 16-е место в таблице.

В следующем туре «Витесс» на своём поле сыграет с НАК «Бредой». Матч состоится 2 марта.

Нидерланды - Эредивизия. 23-й тур
24 февраля 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Эммен
Эммен
0 : 3
Витесс
Арнем
0:1 – Мохаммед – 13, 0:2 – Эдегор – 71, 0:3 – Фор – 89
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