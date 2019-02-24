Аршавин с сыновьями и Аленичев с Кубком Легенд. Лучшие фото с финала турнира

24 февраля в Москве на МСА «Лужники» сборная России разгромила национальную команду Германии в финале Кубка Легенд со счётом 13:4 и стала победителем турнира.

Хет-триками в этой встрече отметились Евгений Алдонин и Андрей Тихонов, по дублю на счету Андрея Каряки и Егора Титова, ещё по голу забили Андрей Аршавин и Юрий Ковтун. Кроме того, Андрей Тихонов был признан лучшим игроком турнира.



Россия в 11-й раз в истории стала обладателем Кубка Легенд, не проиграв ни одного розыгрыша турнира, который проводится с 2009 года.

Помимо команд России и Германии участие в турнире принимали сборные Испании и Нидерландов, а также сборная Звёзд.

Лучшие кадры с финала Кубка Легенд — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.