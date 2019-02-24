Эмери: «Арсенал» заслужил победу в матче с «Саутгемптоном», главное — 3 очка

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Лондонцы одержали победу со счётом 2:0 и поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице.

«Мы заслужили эту победу, у нас были хорошие шансы, мы провели классный матч. Возможно, второй тайм был уже не таким качественным, как первый, но, на мой взгляд, мы заслуживали третий гол.

Главное, что мы набрали три очка дома перед нашими болельщиками. Думаем, что нужно идти шаг за шагом. Сейчас мы счастливы, идём дальше», — цитирует Эмери BBC.

После этой победы «Арсенал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Саутгемптон» с 24 набранными очками остался на 18-й строчке. В следующем туре АПЛ «Арсенал» примет «Борнмут», а «Саутгемптон» встретится с «Фулхэмом».