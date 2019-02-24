Хёнесс: решение по Хамесу Родригесу будет зависеть от планов Ковача

Президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал ситуацию с Хамесом Родригесом, который находится в мюнхенском клубе в аренде. По словам Хёнесса, ясность в отношении будущего Хамеса, права на которого принадлежат «Реалу», ещё не наступила.

«Право выкупа у нас остаётся до середины мая. Если мы решим активировать эту опцию, он останется. Но всё будет зависеть от того, захочет ли Нико Ковач его подписать», — приводит слова Хёнесса Football-Espana.

Хамес с лета 2017 года выступает за «Баварию» на правах аренды. Летом 2019 года мюнхенский клуб имеет право выкупить трансфер футболиста за € 42 млн.

Ранее сообщалось, что у колумбийского футболиста есть проблемы в отношениях с главным тренером «Баварии» Нико Ковачем.