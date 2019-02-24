«Челси» — «Манчестер Сити»: Кепа отказался замениться, Сарри покинул скамейку

В концовке финального матча Кубка английской лиги «Челси» — «Манчестер Сити» произошёл любопытный эпизод. Во время дополнительного времени главный тренер «Челси» Маурицио Сарри решил заменить голкипера Кепу Аррисабалагу, который ранее получил повреждение. Испанский вратарь отказался покинуть поле, махнув рукой. В результате Сарри был взбешён поведением голкипера. Во время эпизода итальянец швырнул на землю бутылку с водой и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся.

После окончания дополнительного времени итальянца успокаивал защитник «Челси» Антонио Рюдигер. Сам Сарри хотел подойти к Кепе, но Рюдигер не пустил его.

Матч завершился победой «Манчестер Сити» по пенальти (4:3). Кепа отбил один из ударов.

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