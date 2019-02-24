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Компани: хорошо, что Кабальеро не вышел на поле, он силён в серии пенальти

Компани: хорошо, что Кабальеро не вышел на поле, он силён в серии пенальти
Футбол / Англия

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани прокомментировал победу своей команду в финальном матче Кубка английской лиги с «Челси» (0:0, 4:3 пен.).

«Завоевать этот трофей было сложно. В его завоевании приняли участие все, начиная от молодых парней.

Я всегда рад выйти на поле, несмотря на то что не много тренировался. Я рад добиться победы с этим замечательным клубом.

Я знаю, насколько хорош Вилли Кабальеро в серии пенальти. В прошлый раз, когда мы участвовали в подобной серии, он играл за нас, и принёс нам победу. Поэтому я не хотел, чтобы он вышел на поле", — приводит слова Компани ВВС.

Напомним, что главный тренер «Челси» Маурицио Сарри хотел выпустить Кабальеро на поле в концовке дополнительного времени, но голкипер лондонцев Кепа Аррисабалага отказался замениться.

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