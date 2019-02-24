Саттон: «Челси» должен избавиться от Кепы, а не от Сарри

Бывший форвард «Челси» Крис Саттон прокомментировал поведение голкипера лондонцев Кепы Аррисабалаги в финальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Сити». В дополнительное время, за несколько минут до окончания овертайма, Кепа отказался уступить своё место другому голкиперу «Челси» Вилли Кабальеро, как того требовал наставник лондонцев Маурицио Сарри. В итоге итальянский специалист в бешенстве швырнул бутылку на землю и покинул тренерскую скамейку. Вскоре Сарри вернулся. В результате «Манчестер Сити» победил по пенальти.

«Кепа не должен больше никогда играть за «Челси». Этот матч должен быть для него последним в фуболке «Челси». Это позор! Я никогда не видел ничего подобного.

Если бы я был на месте Сарри, я бы ушёл с тренерской скамейки. Почему игроки не оттащили Кепу с поля?! «Челси» должен избавиться от Кепы, а не от Сарри», — приводит слова Саттона BBC.