Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лионом»

Сегодня, 24 февраля, в матче 26-го тура французской Лиги 1 «Монако» примет «Лион». Тренеры команд обнародовали составы на матч. В стартовый состав монегасков был включён российский полузащитник Александр Головин.

«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Сидибе, Глик, Бадьяшиль, Силва, Головин, Фабрегас, Рони Лопес, Фалькао, Мартинш.

Запасные: Бенальо, Налдо, Хенрикс, Ахолу, Шадли, Винисиус, Силла.

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Марсело, Денайер, Марсал, Н'Домбеле, Тусарт, Аоуар, Траоре, Дембеле, Террье.

Начало встречи – в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

В первом круге «Лион» разгромил «Монако» со счётом 3:0.