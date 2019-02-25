Ван дер Варт: Слуцкий – весёлый парень, люди в Нидерландах любят его

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван де Варт поделился мнением о Кубке легенд, в котором принял участие.

«Всё просто фантастическое. Организация была на уровне. Я рад, что могу быть здесь и играть с такими классными футболистами.

Желание возобновить карьеру? Вы знаете, очень люблю играть в футбол. Можно сказать, что и не заканчивал карьеру. Футбол — моя жизнь, и я остаюсь в нём. Попробовал бы себя в новой роли, но пока просто хочу наслаждаться жизнью», — цитирует голландца Rusfootball.

Также ван дер Варт поделился мнением о Леониде Слуцком, возглавляющем «Витесс».

«Слуцкий — весёлый парень. Он любит шутить. Люди в Нидерландах любят его. Приятно наблюдать за его работой, несмотря на то что команда показывает не лучшие результаты. У нас там особенная ментальность, да и язык ему бы подучить не помешало (смеётся). Это тяжело, но если он пройдёт через это, то всё получится», — отметил ван дер Варт.