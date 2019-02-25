«Бавария» планирует организовать прощальный матч для Роббена и Рибери

Полузащитники мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен и Франк Рибери смогут попрощаться с клубом в торжественной обстановке, сообщает AD со ссылкой на Sport1.



В честь опытных футболистов, выступающих за команду на протяжении 10 и более лет, будет организован прощальный матч. При этом ожидается, что мероприятие пройдёт после завершения их профессиональной карьеры, поскольку летом, когда они покинут «Баварию», клуб не сможет найти подходящий момент для этого.



Информацию о планирующемся прощании с Роббеном и Рибери подтвердил и президент мюнхенцев Ули Хёнесс: «Игроки, проявившие себя, должны покидать «Баварию» через главный вход».



Рибери выступает за немецкий клуб с 2007 года, Роббен – с 2009. За это время француз стал обладателем 22 трофеев, голландец – 19.

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