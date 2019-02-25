Защитник «Барселоны» Жорди Альба должен в скором времени продлить соглашение с клубом, сообщает Sport.es.
По информации издания, по итогам длительных переговоров сторонам удалось достичь договорённости об условиях нового контракта, который будет рассчитан до 2024 года. Ожидается, что о продлении соглашения будет объявлено в ближайшее время. Не исключён вариант, при котором это будет сделано уже сегодня, 25 февраля.
Ранее Альба заявлял, что не намерен покидать «Барселону» и хочет завершить карьеру в каталонском клубе.
Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры 29-летний защитник забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач в 24 матчах. «Барселона», набрав 57 очков в 25 турах, возглавляет турнирную таблицу первенства.
«Барселона» согласовала с Альбой новый контракт