«Барселона» согласовала с Альбой новый контракт

Защитник «Барселоны» Жорди Альба должен в скором времени продлить соглашение с клубом, сообщает Sport.es.



По информации издания, по итогам длительных переговоров сторонам удалось достичь договорённости об условиях нового контракта, который будет рассчитан до 2024 года. Ожидается, что о продлении соглашения будет объявлено в ближайшее время. Не исключён вариант, при котором это будет сделано уже сегодня, 25 февраля.



Ранее Альба заявлял, что не намерен покидать «Барселону» и хочет завершить карьеру в каталонском клубе.



Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры 29-летний защитник забил 1 мяч и отдал 7 результативных передач в 24 матчах. «Барселона», набрав 57 очков в 25 турах, возглавляет турнирную таблицу первенства.

«Барселона» написала bleat в ответ на meow в «Твиттере»