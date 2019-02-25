Новичок «Динамо» К: знаю, что Украина — очень большая и красивая страна

Новичок киевского «Динамо» нападающий Франсиско Соль Ортис рассказал, что до перехода в стан украинской команды уже много знал о своём будущем клубе.

«Я следил за «Динамо» в этом сезоне, многое узнал о команде. Она постоянно играет в еврокубках, лишь за последние 10 лет – трижды в Лиге чемпионов и семь раз в Лиге Европы. Знаю я и историю: команда дважды завоёвывала Кубок обладателей Кубков, суперкубок УЕФА, самый большой, титулованный клуб Украины и бывшего Советского Союза. Да и один из моих кумиров играл здесь – Андрей Шевченко. Знаю, что три раза динамовцы выигрывали „Золотые мячи“. Это суперкоманда!

Я пока был только в Киеве, но знаю, что Украина — очень большая и красивая страна. Здесь много прекрасных городов. И футбол на достойном уровне. Мне также интересна история Украины, думаю, что в будущем очень много узнаю о ней», — цитирует форварда «Фраза».