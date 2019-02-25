Тухель: надеюсь, Кавани сможет принять участие в матче с «Каном»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о ходе восстановления нападающего команды Эдинсона Кавани.



Напомним, Кавани получил повреждение в домашней игре 24-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (1:0). Форвард доиграл первый тайм, но после перерыва вместо него на поле вышел нападающий Килиан Мбаппе.



«Кавани будет тренироваться с командой на этой неделе. Он находится под наблюдением врачей и усердно тренируется. Он профессионально подходит к этому вопросу. Надеюсь, он сможет принять участие в матче с „Каном“. Но он не сыграет с „Дижоном“ в Кубке Франции», — приводит слова Тухеля L'Equipe.



Матч 27-го тура чемпионата Франции «Кан» — «ПСЖ» состоится 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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