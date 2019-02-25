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Адвокат Мамаева: приветствовал бы поручение Жириновского за Павла

Адвокат Мамаева: приветствовал бы поручение Жириновского за Павла
Футбол / РПЛ

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал инициативу депутата Госдумы от ЛДПР Александра Шерина, который попросил о домашнем аресте для его подопечного, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Условием изменения меры пресечения депутат назвал проживание Мамаева и Кокорина на территории базы футбольного клуба «Рязань» и проведение тренировок для местных спортсменов.

«Такие инициативы, с которой выступила ЛДПР, приветствуются. Это в том числе и моральная поддержка. В данной ситуации, если суд не продлит арест Павла, то всё равно вряд ли разрешит ему находиться в ином месте, кроме как дома, это ведь домашний арест. Возможности тренировать данная мера не допускает. Это из рода пиар-фантастики.

Я бы приветствовал любые поручительства за Павла, в том числе Жириновского, ведь суд может учитывать любые обстоятельства, в том числе поручительства за фигурантов дела. Закон предусматривает такую возможность. Но с обращением поручиться за Павла ко мне пока никто не обращался», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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